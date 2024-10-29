Россиянам назвали плюсы и минусы приобретения раковины для ботинок

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Задача дополнительной мойки заключается в том, чтобы разграничить хозяйственные процедуры от гигиенических, а также кулинарных. Проще говоря, это позволяет избежать необходимости мыть тряпки или обувь в той же раковине, где вы чистите зубы, или ополаскивать лапы собаки после прогулки в душевой, предназначенной для вашего пользования.

Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, PDM

Также важно организовать уборочный инвентарь в одном месте, чтобы все было всегда под рукой. Оптимальнее разместить его ближе к прихожей, чтобы не пришлось переносить обувь или животное через всю квартиру.

Необходимо учитывать нормативные требования и соседей. Во-первых, следует принимать во внимание расположение коммуникаций — канализации и водоснабжения. Во-вторых, важно придерживаться допустимых "мокрых зон". К помещениям, которые могут использоваться для организации хозяйственного угла или установки дополнительной раковины, относятся санузлы, коридоры, прихожие, кладовые и гардеробные — все, что относится к нежилым зонам по плану БТИ (исключая кухню).

Не выбирайте традиционные керамические раковины для мытья обуви и тряпок. Лучше подойдет раковина из нержавеющей стали, так как она идеально справляется с такими задачами. В отличие от керамики, в ней нет пор, способных впитывать грязь, и она значительно устойчивее к высоким температурам и агрессивным бытовым моющим средствам.

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