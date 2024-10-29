Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Более 20 курсантов университета МВД в Ставрополе госпитализировали с отравлением
Импорт электроэнергии из ЕС поможет Украине пережить зиму
Через 5 минут это яд: диетолог рассказала, как готовить яичницу без вреда для здоровья
Владимир Путин указал, что доходы россиян должны расти быстрее цен
Аврора Киба раскрыла, как они с Лепсом называют друг друга ласково: змеюсик-лапусик
В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения
Как вырастить крепкую рассаду баклажанов: секреты опытных огородников
Британская разведка советует Зеленскому вывести войска из Курской области, ожидая штурма Покровска
Украинская компания арестовала 5 объектов недвижимости россиян в Финляндии

Россиянам назвали плюсы и минусы приобретения раковины для ботинок

1:31
Недвижимость

Задача дополнительной мойки заключается в том, чтобы разграничить хозяйственные процедуры от гигиенических, а также кулинарных. Проще говоря, это позволяет избежать необходимости мыть тряпки или обувь в той же раковине, где вы чистите зубы, или ополаскивать лапы собаки после прогулки в душевой, предназначенной для вашего пользования.

Россиянам назвали плюсы и минусы приобретения раковины для ботинок
Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, PDM

Также важно организовать уборочный инвентарь в одном месте, чтобы все было всегда под рукой. Оптимальнее разместить его ближе к прихожей, чтобы не пришлось переносить обувь или животное через всю квартиру.

Необходимо учитывать нормативные требования и соседей. Во-первых, следует принимать во внимание расположение коммуникаций — канализации и водоснабжения. Во-вторых, важно придерживаться допустимых "мокрых зон". К помещениям, которые могут использоваться для организации хозяйственного угла или установки дополнительной раковины, относятся санузлы, коридоры, прихожие, кладовые и гардеробные — все, что относится к нежилым зонам по плану БТИ (исключая кухню).

Не выбирайте традиционные керамические раковины для мытья обуви и тряпок. Лучше подойдет раковина из нержавеющей стали, так как она идеально справляется с такими задачами. В отличие от керамики, в ней нет пор, способных впитывать грязь, и она значительно устойчивее к высоким температурам и агрессивным бытовым моющим средствам.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Садоводство, цветоводство
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй Аудио 
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами
Экономика и бизнес
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами Аудио 
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Авто
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости Аудио 
Популярное
В США рассказали о нестандартном решении России насчёт серебра

Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.

Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами
Во Франции обнаружили, что Россия не сидит сложа руки в ситуации с заморозкой её активов
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Румыния разработала законопроект, разрешающий сбивать российские дроны. Как это будет на практике? Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев Украинские наёмники в Африке: личная инициатива или государственная политика? Юрий Бочаров
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Последние материалы
Более 20 курсантов университета МВД в Ставрополе госпитализировали с отравлением
Через 5 минут это яд: диетолог рассказала, как готовить яичницу без вреда для здоровья
Владимир Путин указал, что доходы россиян должны расти быстрее цен
Аврора Киба раскрыла, как они с Лепсом называют друг друга ласково: змеюсик-лапусик
В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения
Merkur: западные компании угодили в России в "ловушку"
Как вырастить крепкую рассаду баклажанов: секреты опытных огородников
Британская разведка советует Зеленскому вывести войска из Курской области, ожидая штурма Покровска
Украинская компания арестовала 5 объектов недвижимости россиян в Финляндии
Эксперты предрекли резкое снижение количества новых ТЦ в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.