Эксперты назвали неочевидные решения в ремонте маленьких квартир

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В небольших квартирах люди живут не только из-за финансовых ограничений. Многие осознанно выбирают компактные пространства, заботясь об экологии.

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, CC0

Проходная кухня вместо коридора

Существует мнение, что коридоры свидетельствуют о неудачной планировке. Даже БТИ подчеркивает, что есть полезная площадь, и есть помещения, которые могут считаться неэффективно использованными, как коридоры и технические зоны.

Проходной кабинет

Применение проходного кабинета в интерьере небольшой квартиры — это тоже разумный подход, как и кухня с проходом. Нередко женщины трудятся на удаленке, сидя за столом на кухне — пока варится суп, легко можно внести правки в отчет. Если вы регулярно связываетесь с документами, стоит организовать постоянный офис прямо рядом с кухней в коридорной зоне.

Перспективные решения

При планировании небольшого пространства важно учитывать перспективу, которая открывается из разных углов. Чем больше "открытых длинных линий" будет в вашем интерьере, тем более просторным вам покажется ваше жилище.

Световые окна до потолка

Если какое-то помещение не требует полной изоляции (например, прихожая), то не стоит возводить стены до самого потолка. Часть перегородок выше человеческого роста можно сделать из стеклянных материалов: естественный свет поможет создать ощущение простора даже в самой крошечной комнате.

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