Россиянам рассказали, на чем лучше не экономить во время ремонта

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стремление минимизировать затраты на ремонт часто приводит к значительным расходам на исправление допущенных ошибок. Арт-директор мебельного бренда "Дятьково Design" Наталья Веденова поделилась мнением о том, на чем не стоит экономить при модернизации своего дома.

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Она подчеркнула, что при выборе мебели важно ориентироваться не только на цену и внешний вид, но и на комфорт и долговечность. Недорогая мебель, как правило, быстро выходит из строя: возникают перекосы, отклеиваются края, а цвета фасадов теряют однородность. Можно сэкономить, например, купив кровать с дополнительным местом для хранения вещей — это поможет избежать необходимости покупать отдельный шкаф, передают "Вести Подмосковья".

Сокращение затрат на системы электроснабжения, водоснабжения, отопления и вентиляции может повысить риск возникновения аварий. В случае непредвиденных ситуаций может потребоваться разбор всей системы, что обойдется значительно дороже, чем потенциальные сбережения. Качественные окна и двери обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию, что также важно для комфортного проживания.

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