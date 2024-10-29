Эксперты назвали самые популярные новостройки в Петербурге

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты проанализировали пользовательские запросы на новые жилые объекты в Санкт-Петербурге за сентябрь. В тройку самых запрашиваемых вошли три жилых комплекса бизнес-класса. Лидерами по интересу пользователей стали проекты от компаний "ЛСР", "ПИК" и Setl Group.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В Санкт-Петербурге все три объекта, которые пользовались наибольшим спросом, относятся к сегменту бизнес-класса. Это вполне объяснимо, поскольку данный сегмент гораздо менее подвержен влиянию ипотечных ставок, включая льготные программы. Поэтому их постепенное, а затем и резкое уменьшение не так сильно отражается на спросе.

Более активно здесь используются программы рассрочки, которые застройщики охотно предлагают. Также на интерес покупателей влияют опасения по поводу сокращения предложения: количество свободных участков под премиальное жильё в городе значительно уменьшается.

Наибольшее количество запросов, а именно 1812, пришлось на ЖК "Лермонтовский, 54" от ГК "ПИК". Вторую позицию занял ЖК "Наука" от "Строительного треста" с 1401 запросом в сентябре. Замыкает тройку лидеров ЖК "Шкиперский, 19" от той же компании "ПИК", получивший 1337 запросов. Проект демонстрирует устойчивый интерес, сообщает витрина недвижимости Restate. ru

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