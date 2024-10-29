Россиянам рассказали о ценах на недвижимость в начале 2025 года

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперт в области недвижимости и управляющий партнер Delta estate, Елена Земцова, считает, что цены на новостройки будут продолжать расти в завершающей части 2024 года и в начале 2025 года.

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В интервью с "Лентой.ру" она поделилась своими прогнозами относительно изменений на рынке недвижимости в России. По ее мнению, в конце этого года рост цен будет менее заметным.

Среди факторов, сдерживающих развитие рынка, она выделила высокие ипотечные ставки и новую инициативу, предполагающую увеличение первоначального взноса до 50 процентов.

В таких условиях многие потенциальные покупатели могут решить отложить приобретение жилья как минимум до следующего года. Это, по ее мнению, создаст значительный объем отложенного спроса, который будет реализован примерно в середине или конце следующего года.

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