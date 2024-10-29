Власти Финляндии арестовали российскую недвижимость

Газета Helsingin Sanomat информировала о том, что пять российских объектов недвижимости в Финляндии были подвержены аресту в связи с делом украинской компании "Нафтогаз".
Издание уточняет, что накануне были идентифицированы еще пять российских объектов, попадающих под эти меры. Журналисты отметили, что три из них находятся на Аландских островах.
В числе арестованных объектов оказались офисное здание в районе Лауттасаари, жилой дом в центре Хельсинки, три объекта на Аландских островах, а также участок земли у побережья, сообщает газета.
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