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Власти Финляндии арестовали российскую недвижимость

0:38
Недвижимость

Газета Helsingin Sanomat информировала о том, что пять российских объектов недвижимости в Финляндии были подвержены аресту в связи с делом украинской компании "Нафтогаз".

Власти Финляндии арестовали российскую недвижимость
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Издание уточняет, что накануне были идентифицированы еще пять российских объектов, попадающих под эти меры. Журналисты отметили, что три из них находятся на Аландских островах.

В числе арестованных объектов оказались офисное здание в районе Лауттасаари, жилой дом в центре Хельсинки, три объекта на Аландских островах, а также участок земли у побережья, сообщает газета.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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