Власти Финляндии арестовали российскую недвижимость

0:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Газета Helsingin Sanomat информировала о том, что пять российских объектов недвижимости в Финляндии были подвержены аресту в связи с делом украинской компании "Нафтогаз".

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Издание уточняет, что накануне были идентифицированы еще пять российских объектов, попадающих под эти меры. Журналисты отметили, что три из них находятся на Аландских островах.

В числе арестованных объектов оказались офисное здание в районе Лауттасаари, жилой дом в центре Хельсинки, три объекта на Аландских островах, а также участок земли у побережья, сообщает газета.

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