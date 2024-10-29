Аналитики: в Москве выросла средняя цена на недвижимость класса делюкс

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Спрос на столичную недвижимость класса делюкс продолжает расти. В III квартале он был на 12,5% выше, чем во II, сообщают аналитики ГК "Стилобат". Средняя цена выросла до 2,2 млн рублей за "квадрат".

Фото: unsplash.com by Redd Angelo reddangelo16, PDM

На первичном рынке сейчас представлены 33 проекта на 1490 лотов. В шести новых жилых комплексах, расположенных в разных районах столицы, открыты продажи уже с начала года. При этом уменьшилось количество лотов с внутренней отделкой: за три года — в три раза.

С начала года было приобретено 88 лотов. Примерно 15% сделок — покупка жилья для подрастающих детей, инвестиции в недвижимость — 10%. Спрос имеется на лоты с большим количеством комнат. Приблизительно 5% сделок — покупка нескольких квартир под объединение.

Также сохраняется интерес у состоятельных покупателей к пентхаусам, виллам, таунхаусам. Однако подобных предложений в столице практически не осталось.

Что любопытно, на сегменте жилья класса делюкс практически не сказалось изменение ключевой ставки ЦБ, поскольку на такое жилье не берут ипотеку. На ситуацию влияют

инфляция,

рост себестоимости проектов

и гибкость клиентов, которые могут подстроиться к новым экономическим реалиям.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.





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