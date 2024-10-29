Аналитики: в Москве выросла средняя цена на недвижимость класса делюкс

Спрос на столичную недвижимость класса делюкс продолжает расти. В III квартале он был на 12,5% выше, чем во II, сообщают аналитики ГК "Стилобат". Средняя цена выросла до 2,2 млн рублей за "квадрат".
На первичном рынке сейчас представлены 33 проекта на 1490 лотов. В шести новых жилых комплексах, расположенных в разных районах столицы, открыты продажи уже с начала года. При этом уменьшилось количество лотов с внутренней отделкой: за три года — в три раза.
С начала года было приобретено 88 лотов. Примерно 15% сделок — покупка жилья для подрастающих детей, инвестиции в недвижимость — 10%. Спрос имеется на лоты с большим количеством комнат. Приблизительно 5% сделок — покупка нескольких квартир под объединение.
Также сохраняется интерес у состоятельных покупателей к пентхаусам, виллам, таунхаусам. Однако подобных предложений в столице практически не осталось.
Что любопытно, на сегменте жилья класса делюкс практически не сказалось изменение ключевой ставки ЦБ, поскольку на такое жилье не берут ипотеку. На ситуацию влияют
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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