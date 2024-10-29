Эксперт по строительным материалам опроверг сообщение о запрете на пластиковые окна в России

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Информация о том, что с 1 ноября 2024 года будет введён запрет на установку пластиковых окон в жилых домах, оказалась фейком. Эксперт по строительным материалам Фёдор Васильев сообщил, что нет никаких нормативных документов, подтверждающих этот слух.

Фото: Официальный сайт Красноперекопска is licensed under public domain

Васильев объяснил, что пластиковые окна широко используются в строительстве и имеют свои преимущества, такие как низкая стоимость, хорошая теплоизоляция и простота в установке. Запрет на их использование может привести к негативным последствиям для экономики и строительной отрасли.

Васильев в беседе с Общественной Службой Новостей также отметил, что переход на альтернативные материалы, такие как алюминий и дерево, требует значительных затрат и времени. Это может привести к повышению цен на окна и услуги монтажа, а также к снижению доступности качественных окон для населения.

В целом, Васильев считает, что введение тотального запрета на пластиковые окна нецелесообразно и может иметь негативные последствия для строительной отрасли и потребителей.

"Это целая экосистема, без которой невозможно представить сферу современного строительства, не говоря уже о том, чтобы ее запретить", — сказал эксперт.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции.



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