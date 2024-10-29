Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем львам грива: сила и недостатки царей саванны
Врач Мясников о сале: ключ к здоровью и долголетию
Спорт как лекарство: как физическая активность облегчает похмелье
Эксперт по строительным материалам опроверг сообщение о запрете на пластиковые окна в России
Китай ослабляет давление на индустрию репетиторства
Как вырастить бегонию в горшках: советы садоводам
Врач рекомендует: пять продуктов для улучшения работы кишечника
Как усилить вкус борща? Продукты, которые добавят аромата и цвета
Почему важно есть медленно: объяснение от нутрициолога

Недостижимая мечта: сколько миллионов сегодня придётся переплачивать за ипотеку в Оренбурге

1:38
Недвижимость

Покупка недвижимости в Оренбургской области становится всё более трудной задачей, и даже ипотека не всегда помогает её решить. Банк России недавно повысил ключевую ставку до 21 %, что является максимальным значением за последние десять лет.

Недостижимая мечта: сколько миллионов сегодня придётся переплачивать за ипотеку в Оренбурге
Фото: Wikipedia by Ovasiliev, CC BY-SA 3.0

Редакция издания 56orb.ru изучила рынок недвижимости в Оренбурге и рассчитала сумму переплаты по ипотеке с учётом новой процентной ставки 27 %. Эксперты рассмотрели возможность приобретения квартиры (однокомнатной и трёхкомнатной), новостройки и частного дома.

Сумма переплаты за ипотеку на вторичном рынке выглядит следующим образом:

  • однокомнатная квартира (с ремонтом, стоимостью 3100 000 млн. руб.): 12 348 593 рублей (переплата за 20 лет);
  • трёхкомнатная квартира (которая стоит 6200 000 млн. руб.): 24 697 183 рублей (переплата за 20 лет).

Сумма переплаты за ипотеку в новостройках:

  • однокомнатная квартира (цена — 3600 000 млн. руб.): 14 340 300 рублей (переплата за 20 лет);
  • трёхкомнатная квартира (стоимостью 7300 000 млн. руб.): 29 078 942 рублей (переплата по ипотеке за 20 лет).

Уточнения

Ипотечный кредит — кредит под залог недвижимости. 

Оренбу́ргская область — субъект Российской Федерации, входит в Приволжский федеральный округ, является частью Уральского экономического района.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
Экономика и бизнес
Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра Аудио 
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами
Экономика и бизнес
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами Аудио 
БМП M2 Bradley. Американский броневик, униженный российскими воинами в зоне СВО
Военные новости
БМП M2 Bradley. Американский броневик, униженный российскими воинами в зоне СВО Аудио 
Популярное
В США рассказали о нестандартном решении России насчёт серебра

Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.

Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Во Франции обнаружили, что Россия не сидит сложа руки в ситуации с заморозкой её активов
Сводка с фронта: Киев загребает в штурмовики уже и врачей, Зеленский вручил Сырскому чёрную метку Дмитрий Плотников Наполеон до смерти любил немок Игорь Буккер Светлана Тома: Я хочу пожелать, чтобы моя Молдавия процветала! Анжела Якубовская
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок
Последние материалы
Эксперт по строительным материалам опроверг сообщение о запрете на пластиковые окна в России
Китай ослабляет давление на индустрию репетиторства
Сводка с фронта: Киев загребает в штурмовики уже и врачей, Зеленский вручил Сырскому чёрную метку
Как вырастить бегонию в горшках: советы садоводам
Наполеон до смерти любил немок
Врач рекомендует: пять продуктов для улучшения работы кишечника
Как усилить вкус борща? Продукты, которые добавят аромата и цвета
Почему важно есть медленно: объяснение от нутрициолога
Как укоренить розу из букета: достаточно всего одного нераскрывшегося бутона
Как изменилась стоимость автокредитов из-за высокой ставки ЦБ РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.