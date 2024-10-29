Недостижимая мечта: сколько миллионов сегодня придётся переплачивать за ипотеку в Оренбурге

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Покупка недвижимости в Оренбургской области становится всё более трудной задачей, и даже ипотека не всегда помогает её решить. Банк России недавно повысил ключевую ставку до 21 %, что является максимальным значением за последние десять лет.

Фото: Wikipedia by Ovasiliev, CC BY-SA 3.0

Редакция издания 56orb.ru изучила рынок недвижимости в Оренбурге и рассчитала сумму переплаты по ипотеке с учётом новой процентной ставки 27 %. Эксперты рассмотрели возможность приобретения квартиры (однокомнатной и трёхкомнатной), новостройки и частного дома.

Сумма переплаты за ипотеку на вторичном рынке выглядит следующим образом:

однокомнатная квартира (с ремонтом, стоимостью 3100 000 млн. руб.): 12 348 593 рублей (переплата за 20 лет);

трёхкомнатная квартира (которая стоит 6200 000 млн. руб.): 24 697 183 рублей (переплата за 20 лет).

Сумма переплаты за ипотеку в новостройках:

однокомнатная квартира (цена — 3600 000 млн. руб.): 14 340 300 рублей (переплата за 20 лет);

трёхкомнатная квартира (стоимостью 7300 000 млн. руб.): 29 078 942 рублей (переплата по ипотеке за 20 лет).

Уточнения

Ипотечный кредит — кредит под залог недвижимости.



Оренбу́ргская область — субъект Российской Федерации, входит в Приволжский федеральный округ, является частью Уральского экономического района.





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