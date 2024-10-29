Недостижимая мечта: сколько миллионов сегодня придётся переплачивать за ипотеку в Оренбурге

Покупка недвижимости в Оренбургской области становится всё более трудной задачей, и даже ипотека не всегда помогает её решить. Банк России недавно повысил ключевую ставку до 21 %, что является максимальным значением за последние десять лет.
Редакция издания 56orb.ru изучила рынок недвижимости в Оренбурге и рассчитала сумму переплаты по ипотеке с учётом новой процентной ставки 27 %. Эксперты рассмотрели возможность приобретения квартиры (однокомнатной и трёхкомнатной), новостройки и частного дома.
Сумма переплаты за ипотеку на вторичном рынке выглядит следующим образом:
Сумма переплаты за ипотеку в новостройках:
Ипотечный кредит — кредит под залог недвижимости.
Оренбу́ргская область — субъект Российской Федерации, входит в Приволжский федеральный округ, является частью Уральского экономического района.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.