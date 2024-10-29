Создание гостевой зоны в гостиной: советы по интерьеру

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Расставьте сидения

Расставьте стулья или небольшой диван таким образом, чтобы способствовать разговору и взаимодействию. Убедитесь, что у вас достаточно сидячих мест, чтобы ваши гости чувствовали себя комфортно.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rani Ramli, CC0

Поставьте журнальный столик

Включите журнальный столик в гостевую зону, чтобы обеспечить поверхность для размещения напитков, закусок или других предметов.

Добавьте дополнительные подушки и одеяла

Положите на сиденье несколько дополнительных подушек и одеял, чтобы сделать его уютным и привлекательным. Ваши гости могут использовать их для дополнительного комфорта.

Учитывайте освещение

Обеспечьте достаточное освещение в гостевой зоне. Используйте комбинацию окружающего освещения, например верхнего света или ламп, а также рабочего освещения, такого как настольные лампы, чтобы создать теплую и гостеприимную атмосферу.

Варианты развлечений

Подумайте о том, чтобы иметь под рукой некоторые варианты развлечений, такие как книги, журналы или настольные игры.

Избавьтесь от беспорядка

Поддерживайте порядок в гостевой зоне и не допускайте ненужного беспорядка. Уберите все предметы, которые могут создать в помещении тесноту или беспорядок. Чистая и организованная территория позволит вашим гостям чувствовать себя более комфортно.

Персонализация с помощью декора

Добавьте индивидуальности в гостевую зону с помощью декоративных предметов, таких как произведения искусства, фотографии или декоративные подушки, которые отражают ваш стиль и делают пространство уютным и привлекательным.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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