Россияне стали чаще покупать жилье на личные сбережения

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Россияне начали активнее приобретать недвижимость, используя свои собственные сбережения. Об этом на пресс-конференции по окончании заседания совета директоров Центробанка, посвященного ключевой процентной ставке, сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

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Она подчеркнула, что данная тенденция отражается в структуре эскроу-счетов. По ее словам, на данный момент наблюдается увеличение покупок жилья за счет личных накоплений граждан, что очевидно по тому, как пополняются эскроу-счета. По ее информации, на сегодняшний день 50% средств на этих счетах составляют собственные деньги дольщиков.

Кроме того, в Центробанке отметили заметный рост цен на рынке недвижимости. В течение последних четырех лет, благодаря программе льготной ипотеки, стоимость объектов увеличилась почти в два раза, что значительно опережает темпы роста заработной платы и уровень инфляции, передает ТАСС.

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