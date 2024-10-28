Россияне стали чаще покупать жилье на личные сбережения

Россияне начали активнее приобретать недвижимость, используя свои собственные сбережения. Об этом на пресс-конференции по окончании заседания совета директоров Центробанка, посвященного ключевой процентной ставке, сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.
Она подчеркнула, что данная тенденция отражается в структуре эскроу-счетов. По ее словам, на данный момент наблюдается увеличение покупок жилья за счет личных накоплений граждан, что очевидно по тому, как пополняются эскроу-счета. По ее информации, на сегодняшний день 50% средств на этих счетах составляют собственные деньги дольщиков.
Кроме того, в Центробанке отметили заметный рост цен на рынке недвижимости. В течение последних четырех лет, благодаря программе льготной ипотеки, стоимость объектов увеличилась почти в два раза, что значительно опережает темпы роста заработной платы и уровень инфляции, передает ТАСС.
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