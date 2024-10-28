Россиянам рассказали о правилах покупки дачи на маткапитал

Россияне имеют возможность использовать материнский капитал для приобретения дачного дома, но не для покупки земельного участка. Об этом рассказал Сергей Гаврилов, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.
Депутат пояснил, что для оформления покупки земельного участка потребуется заключить отдельный договор. С помощью материнского капитала можно приобрести только ту недвижимость, которая находится на территории России, предназначена для проживания, соответствует санитарным нормам и не подлежит сносу или полной реконструкции. Включая дома под индивидуальное жилищное строительство, передает NEWS. ru.
Помимо этого, на маткапитал нельзя приобрести жилье в аварийном доме, апартаменты, гараж либо парковочное место, заключил парламентарий.
Материнский (семейный) капитал — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей.
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