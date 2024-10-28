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Россиянам рассказали о правилах покупки дачи на маткапитал

0:54
Недвижимость

Россияне имеют возможность использовать материнский капитал для приобретения дачного дома, но не для покупки земельного участка. Об этом рассказал Сергей Гаврилов, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

Россиянам рассказали о правилах покупки дачи на маткапитал
Фото: Flickr by Eric Ward, CC BY-SA 2.0

Депутат пояснил, что для оформления покупки земельного участка потребуется заключить отдельный договор. С помощью материнского капитала можно приобрести только ту недвижимость, которая находится на территории России, предназначена для проживания, соответствует санитарным нормам и не подлежит сносу или полной реконструкции. Включая дома под индивидуальное жилищное строительство, передает NEWS. ru.

Помимо этого, на маткапитал нельзя приобрести жилье в аварийном доме, апартаменты, гараж либо парковочное место, заключил парламентарий.

Уточнения

Материнский (семейный) капитал — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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