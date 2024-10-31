Как сделать кухню безопасной для детей: полезные советы для родителей

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кухня представляет собой помещение с повышенной опасностью для маленьких детей. Поэтому родителям следует заранее позаботиться о создании безопасной среды для своих детей.

Фото: Needpix.com by palmettophoto1 (pixabay.com), CC0

Первый шаг — обеспечить, чтобы пол на кухне был как можно более шершавым, что поможет предотвратить травмы. В качестве подходящего напольного покрытия можно рассмотреть доски, бамбук, виниловую плитку или керамику с матовой поверхностью.

Важно установить глубокие выдвижные ящики с блокираторами, чтобы дети не могли добраться до ножей и другой опасной кухонной утвари.

Плита также должна быть оборудована ручками-фиксаторами и защитой от высокой температуры. Это позволит сохранить ее тёплой на поверхности, но не раскалённой, что значительно снизит риск ожогов.

Что касается ножей, лучше приобрести специальную подставку для их хранения и разместить её в недоступном для детей месте. Это поможет предотвратить случайные травмы.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.





Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.