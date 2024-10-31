Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Донорство спермы в России: как работает система и что нужно знать
Экий он, экотуризм!
Опасная осень для водителей: летняя резина против дождя и снега
Как правильно подготовить теплицу к зиме: советы по осенней обработке
Как спасти зимние цветы: секреты успешного ухода
Не только из картошки: готовим вкусное и полезное гороховое пюре как в детском саду
Евросоюз должен быть готов к худшему: Ниинистё предлагает увеличить расходы на оборону
Избавьтесь от отёков лица: четыре простых метода, которые помогут вам выглядеть лучше
Названа причина, по которой Дзюба не сможет принять участие в матче против "Крыльев Советов"

Как сделать кухню безопасной для детей: полезные советы для родителей

1:01
Недвижимость

Кухня представляет собой помещение с повышенной опасностью для маленьких детей. Поэтому родителям следует заранее позаботиться о создании безопасной среды для своих детей.

Как сделать кухню безопасной для детей: полезные советы для родителей
Фото: Needpix.com by palmettophoto1 (pixabay.com), CC0

Первый шаг — обеспечить, чтобы пол на кухне был как можно более шершавым, что поможет предотвратить травмы. В качестве подходящего напольного покрытия можно рассмотреть доски, бамбук, виниловую плитку или керамику с матовой поверхностью.

Важно установить глубокие выдвижные ящики с блокираторами, чтобы дети не могли добраться до ножей и другой опасной кухонной утвари.

Плита также должна быть оборудована ручками-фиксаторами и защитой от высокой температуры. Это позволит сохранить ее тёплой на поверхности, но не раскалённой, что значительно снизит риск ожогов.

Что касается ножей, лучше приобрести специальную подставку для их хранения и разместить её в недоступном для детей месте. Это поможет предотвратить случайные травмы.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.
 

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Неизвестные факты о тыкве: как она может решить все ваши проблемы со здоровьем
Садоводство, цветоводство
Неизвестные факты о тыкве: как она может решить все ваши проблемы со здоровьем Аудио 
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Наука и техника
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения Аудио 
Под какие культуры нельзя вносить золу
Садоводство, цветоводство
Под какие культуры нельзя вносить золу Аудио 
Популярное
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей

Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.

2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
В США сообщили о стремительных потерях ВСУ под Курском
Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Секреты длительной эксплуатации автомобиля
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Египетская царица или греческая правительница: кем была Клеопатра на самом деле
Египетская царица или греческая правительница: кем была Клеопатра на самом деле
Последние материалы
Опасная осень для водителей: летняя резина против дождя и снега
Как правильно подготовить теплицу к зиме: советы по осенней обработке
Как спасти зимние цветы: секреты успешного ухода
Как сделать кухню безопасной для детей: полезные советы для родителей
Не только из картошки: готовим вкусное и полезное гороховое пюре как в детском саду
Избавьтесь от отёков лица: четыре простых метода, которые помогут вам выглядеть лучше
Евросоюз должен быть готов к худшему: Ниинистё предлагает увеличить расходы на оборону
Названа причина, по которой Дзюба не сможет принять участие в матче против "Крыльев Советов"
Кипр, Дубай и Кейптаун: самые дорогие поездки октября
Вкусная зелень: крыжовник Малахит, который покоряет садоводов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.