Начало ремонта: ключевые шаги для идеальной кухни

0:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Если вы находитесь в начале ремонта и хотите оформить стильную кухню, первым и наиболее важным шагом станет грамотное планирование.

Фото: flickr.com by Charles & Hudson, CC BY-SA 2.0

При разработке дизайна кухни следует учесть несколько простых, но обязательных нюансов.

В первую очередь важно рассмотреть расположение ключевых зон кухонного пространства. Уделите внимание тому, как размещены двери и окна, чтобы оптимально использовать доступный свет и пространство.

Далее займитесь планировкой бытовой техники. При этом стоит помнить, что встроенные устройства могут значительно сэкономить пространство и сделать кухню более функциональной.

Также важен выбор высоты кухонной мебели. Если ваши потолки низкие, лучше отказаться от высоких пеналов, чтобы не создавать ощущение загроможденности.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.



Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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