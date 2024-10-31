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Обновление кухни: какие обои выдержат испытание временем

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Кухня — это помещение, которое обновляется гораздо чаще, чем гостиная или спальня. Интенсивное использование и частая уборка предъявляют особые требования к отделочным материалам.

Обновление кухни: какие обои выдержат испытание временем
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY-SA 2.0

Если вы планируете ремонт на кухне, перед вами встанет вопрос выбора между обоями и плиткой. При этом стоит учитывать, что на кухне часто образуются влага и пар, поэтому важно выбирать обои с водоотталкивающими свойствами.

Представьте ситуацию, когда на обои попадают жирные пятна, вода или даже кетчуп. В этом случае наиболее сложные загрязнения можно легко удалить, если поверхность обоев гладкая и водонепроницаемая.

Кроме того, учитывая, что кухня — это очень светлое помещение, стоит избегать дешёвых бумажных обоев, поскольку они быстро потеряют свою привлекательность под действием солнечных лучей.

Уточнения

Ку́хня  — помещение для приготовления пищи.

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Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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