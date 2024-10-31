Обновление кухни: какие обои выдержат испытание временем

Кухня — это помещение, которое обновляется гораздо чаще, чем гостиная или спальня. Интенсивное использование и частая уборка предъявляют особые требования к отделочным материалам.
Если вы планируете ремонт на кухне, перед вами встанет вопрос выбора между обоями и плиткой. При этом стоит учитывать, что на кухне часто образуются влага и пар, поэтому важно выбирать обои с водоотталкивающими свойствами.
Представьте ситуацию, когда на обои попадают жирные пятна, вода или даже кетчуп. В этом случае наиболее сложные загрязнения можно легко удалить, если поверхность обоев гладкая и водонепроницаемая.
Кроме того, учитывая, что кухня — это очень светлое помещение, стоит избегать дешёвых бумажных обоев, поскольку они быстро потеряют свою привлекательность под действием солнечных лучей.
Ку́хня — помещение для приготовления пищи.
Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
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