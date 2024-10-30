Как превратить потолок в стильный акцент комнаты

0:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

В большинстве домов потолок часто остаётся незамеченным, окрашенным в стандартный белый цвет. Однако существует множество способов превратить его в выразительный акцент комнаты.

Фото: commons.wikimedia.org by Caustin021, CC BY-SA 4.0

Если высота потолков позволяет, стоит рассмотреть вариант покраски в контрастный цвет. Например, если на полу расположен ковёр небесно-голубого оттенка, потолок можно оформить в аналогичной палитре.

Обои могут создать поистине уникальный эффект на потолке. Использование 3D-фотопечати позволяет достичь впечатляющих визуальных результатов. Яркие и пёстрые обои, оформленные в сказочном, космическом или фантастическом стиле, будут отличным решением для детской комнаты.

Уточнения

Потоло́к — нижняя часть ограждающей конструкции, ограничивающая помещение сверху.



Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.



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