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Обновляем интерьер: простые шаги к красивому и комфортному дому

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Интерьер вашего дома не должен быть скучным, серым и старым. Проживание в стильном, ярком и обновлённом пространстве гораздо приятнее, чем в захламлённой и мрачной обстановке. 

Обновляем интерьер: простые шаги к красивому и комфортному дому
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Первым шагом к обновлению станет генеральная уборка. Необходимо навести порядок, избавиться от ненужных и поломанных вещей, а также от лишнего хлама. Этот этап важен для создания пространства, готового к трансформации.

После уборки стоит заняться ремонтом мебели. Убедитесь, что на ней нет царапин и потёртостей. Приведите всё в порядок, чтобы ваша мебель выглядела аккуратно и стильно.

Кроме того, замените старые шторы на более современные. Если хотите, можно рассмотреть вариант с жалюзи, которые могут быть как вертикальными, так и горизонтальными, однотонными или цветными. Выбор зависит от вашего вкуса и стиля интерьера.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера.

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

Жалюзи́ (фр. jalousie — «ревность») — светозащитные устройства, состоящие из вертикальных или горизонтальных пластин, так называемых ламелей. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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