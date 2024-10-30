Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, как продлить срок службы батареи смартфона и избежать ненужного износа
Малышева предупреждает: жир на животе как новый эндокринный орган
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Осенний рецепт тыквенного супа, который вас согреет в холодное время
Собаки с характером: породы, которые вам не покорятся
6 простых способов разморозить замерзшую в бачке автомобиля омывайку
Почему ногти становятся ломкими и расслаиваются у женщин старше 40 лет: дело в возрасте?
Садальский рассказал о детстве в детском доме: после похорон мамы мы оказались в интернате
Журова предлагает Коу вернуть медали Олимпиады-80

Как визуально разделить кухню и гостиную: креативные решения

1:19
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Помещение, в котором кухня и гостиная объединены, пользуется популярностью у многих. Однако такой подход имеет свои нюансы.

Как визуально разделить кухню и гостиную: креативные решения
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Например, вы цените приватность и не хотите слышать звуки посудомоечной машины, когда отдыхаете в любимом кресле. Использование пространства во многом зависит от образа жизни, включая род занятий и наличие домашних животных.

В некоторых случаях достаточно визуально разделить кухню и гостиную, в то время как в других может потребоваться более серьёзное решение.

Способы визуального разделения кухни и гостиной

Открытые полки. Используйте системы открытых полок, на которые можно разместить цветы или декоративные элементы. Это не только разделит пространство, но и добавит интересные акценты в интерьер.

Цветовые решения. Применяйте разные цветовые схемы для кухни и гостиной. Это поможет чётко обозначить границы между зонами и придаст каждой части уникальность.

Декор потолка. Различные отделки и декор потолка в гостиной, такие как наклейки, картины или лепнина, могут эффективно визуально отделить пространство, создавая гармоничное оформление без использования стен.

Уточнения

Ку́хня —помещение для приготовления пищи.
 

Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом
Общество
Синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом Аудио 
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Авто
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки Аудио 
Популярное
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России

Генеральный секретарь Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальке сообщил, что Игры дружбы могут пройти не в России, а в другой стране БРИКС. Он отметил, что всё зависит от изменения геополитической ситуации: если она останется неизменной, соревнования перенесут на 2026 год.

Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Под какие культуры нельзя вносить золу
Под какие культуры нельзя вносить золу
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Последние материалы
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Осенний рецепт тыквенного супа, который вас согреет в холодное время
Собаки с характером: породы, которые вам не покорятся
Как визуально разделить кухню и гостиную: креативные решения
6 простых способов разморозить замерзшую в бачке автомобиля омывайку
Почему ногти становятся ломкими и расслаиваются у женщин старше 40 лет: дело в возрасте?
Садальский рассказал о детстве в детском доме: после похорон мамы мы оказались в интернате
Журова предлагает Коу вернуть медали Олимпиады-80
Полное беззаконие: нелегальные гонки устроили прямо на улицах этого американского города
Сделано в России: Путин поручил разработать программу продвижения национальных брендов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.