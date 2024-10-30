Как визуально разделить кухню и гостиную: креативные решения

Помещение, в котором кухня и гостиная объединены, пользуется популярностью у многих. Однако такой подход имеет свои нюансы.
Например, вы цените приватность и не хотите слышать звуки посудомоечной машины, когда отдыхаете в любимом кресле. Использование пространства во многом зависит от образа жизни, включая род занятий и наличие домашних животных.
В некоторых случаях достаточно визуально разделить кухню и гостиную, в то время как в других может потребоваться более серьёзное решение.
Открытые полки. Используйте системы открытых полок, на которые можно разместить цветы или декоративные элементы. Это не только разделит пространство, но и добавит интересные акценты в интерьер.
Цветовые решения. Применяйте разные цветовые схемы для кухни и гостиной. Это поможет чётко обозначить границы между зонами и придаст каждой части уникальность.
Декор потолка. Различные отделки и декор потолка в гостиной, такие как наклейки, картины или лепнина, могут эффективно визуально отделить пространство, создавая гармоничное оформление без использования стен.
Ку́хня —помещение для приготовления пищи.
Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.
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