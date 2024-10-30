Дизайнерский подход к цветовой температуре: как освещение влияет на атмосферу в доме

0:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Каждый тип света имеет свои преимущества и недостатки. Цветовая температура оказывает заметное влияние на психологическое состояние человека.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Тёплый жёлтый свет создаёт атмосферу расслабления, спокойствия и уюта. Он идеально подходит для зон отдыха и спален.

Нейтральный белый свет, напротив, способствует повышению продуктивности, помогает сосредоточиться и избавиться от лени.

Холодный свет также обладает бодрящим эффектом, настраивает на работу и повышает концентрацию внимания.

При выборе освещения важно учитывать, какую атмосферу вы хотите создать в каждой комнате.

Уточнения

Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.



Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера.



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