Дизайнерский подход к цветовой температуре: как освещение влияет на атмосферу в доме

Каждый тип света имеет свои преимущества и недостатки. Цветовая температура оказывает заметное влияние на психологическое состояние человека.
Тёплый жёлтый свет создаёт атмосферу расслабления, спокойствия и уюта. Он идеально подходит для зон отдыха и спален.
Нейтральный белый свет, напротив, способствует повышению продуктивности, помогает сосредоточиться и избавиться от лени.
Холодный свет также обладает бодрящим эффектом, настраивает на работу и повышает концентрацию внимания.
При выборе освещения важно учитывать, какую атмосферу вы хотите создать в каждой комнате.
Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.
Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера.
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Генеральный секретарь Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальке сообщил, что Игры дружбы могут пройти не в России, а в другой стране БРИКС. Он отметил, что всё зависит от изменения геополитической ситуации: если она останется неизменной, соревнования перенесут на 2026 год.