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Шоколадный цвет в интерьере: уютное и стильное решение

1:01
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Шоколадные оттенки, будь то тёмный или молочный, ассоциируются с уютом и теплотой. Тёплый коричневый цвет часто вызывает приятные воспоминания о горячем какао, что делает его популярным выбором для оформления интерьера.

Шоколадный цвет в интерьере: уютное и стильное решение
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Тем не менее, коричневые оттенки в дизайне помещений часто используют ограниченно — лишь для мебели или отдельных аксессуаров. Распространено мнение, что тёмные тона зрительно уменьшают небольшие комнаты, но это не совсем так.

При продуманном использовании коричневый цвет может выгодно подчеркнуть глубину и придать интерьеру выразительность и уют. Шоколадные оттенки в декоре добавляют ощущение роскоши и подчёркивают изысканный вкус хозяина дома.

Шоколадный цвет имеет множество вариаций: от белого шоколада до глубокого тёмного. При оформлении комнаты можно комбинировать разные оттенки, создавая объём и интересные акценты.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера.

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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