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Идеи для выразительного декора стен

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

В декорировании стен скрыты большие возможности для придания комнате индивидуальности и выразительности. Независимо от стиля, стены могут стать важным акцентом в интерьере, подчёркивая его особенность. 

Идеи для выразительного декора стен
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, PDM

Обои остаются одним из самых популярных вариантов для декора стен. От однотонных и спокойных до ярких и дерзких — ассортимент обоев позволяет найти вариант для любого стиля.

Текстурная шпаклёвка позволяет добавить на стены интересные узоры и рельефы. Популярные эффекты, такие как "бархат", "металлик" и "кристаллы", делают стены уникальными и приятными на ощупь.

Фрески — это способ сделать стены настоящими произведениями искусства. Наносить их можно как вручную, так и с помощью специальных программ. Они отлично подходят для комнат, где нужно создать особую атмосферу.

Использование рамок — это простой, но стильный способ украсить стены. Они подходят для оформления картин, фотографий и абстрактных элементов. С помощью рамок можно создавать интересные коллажи, добавляя в комнату оригинальность.

Уточнения

Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров.

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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