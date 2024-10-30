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Дерево, текстиль и зеркала: добавляем уюта в светлый интерьер

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Если светлый интерьер кажется вам слишком нейтральным и безликим, можно легко оживить его, не вкладывая при этом крупные суммы.

Дерево, текстиль и зеркала: добавляем уюта в светлый интерьер
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Светлый интерьер прекрасно сочетается с элементами тёплого дерева, которые привносят в обстановку нотки комфорта и естественности.

Зеркала могут визуально увеличить пространство, особенно если разместить их в свободном порядке. Дополнительный эффект создаст торшер рядом с зеркалом, так как свет, отражаясь, создаст иллюзию более просторного помещения.

Добавьте несколько ярких деталей в текстиле или мебели, таких как декоративные подушки, пледы или шторы. Даже небольшие цветные элементы способны оживить комнату и придать ей индивидуальность.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера.

Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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