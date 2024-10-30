Эффект пространства и света: как правильно использовать зеркала в комнате

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Зеркала — это не просто практичная деталь в доме. Они могут превратиться в центральный декоративный элемент, создавая ощущение простора, добавляя света и украшая интерьер.

Фото: Pexels by Curtis Adams, CC0

Чтобы визуально расширить комнату, многие предпочитают устанавливать большие зеркала на стенах. Этот приём помогает создать иллюзию более просторного помещения, так как зеркала отражают пространство, словно удваивая его.

Дополнительным эффектом может быть расположение зеркала напротив окна — оно отразит дневной свет и сделает комнату ещё ярче.

Помимо функционального использования, зеркала можно применять и для декора. Например, они отлично подходят в качестве фонового элемента за камином или внутри шкафа, добавляя изюминку.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).



Ками́н (от лат. caminus — открытый очаг) — это конструкция из кирпича, камня или металла, предназначенная для разведения огня.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.