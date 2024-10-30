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Как создать уютный скандинавский интерьер

1:01
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Скандинавский стиль покорил мир благодаря своему уникальному сочетанию минимализма и уюта. Он выделяется светлой цветовой гаммой, естественными материалами и функциональностью, делая пространство не только стильным, но и максимально комфортным.

Как создать уютный скандинавский интерьер
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Как создать скандинавский интерьер

Первый шаг на пути к интерьеру в скандинавском стиле — правильный подбор цветовой палитры. Светлые тона, такие как белый, серый, бежевый и нежно-голубой, помогают создать ощущение простора и света в комнате.

Яркие акценты, например, детали в красном или оранжевом цвете, добавят живости, сохраняя атмосферу уюта.

Для материалов в скандинавском стиле предпочтительны натуральные ткани, такие как хлопок и шерсть, а мебель часто выполняется из дерева. Эти элементы привносят ощущение природы и тепла в интерьер, делая его гармоничным и располагающим к отдыху.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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