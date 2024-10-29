Уют и порядок: как организовать хранение в ванной комнате

Поддерживать порядок в ванной комнате бывает непросто, но с умным подходом это вполне возможно. Чтобы создать стильное и практичное пространство, стоит обратить внимание на несколько ключевых решений для хранения.
Первый шаг — выбрать функциональную мебель. Под раковиной стоит разместить тумбу, которая обеспечит дополнительное место для хранения и задействует это пространство эффективно.
Практичным дополнением станут стильные плетёные корзины из ротанга или лозы, где удобно хранить небольшие предметы.
Для бытовой химии можно использовать выдвижной ящик-лоток или спрятать средства под ванну за раздвижным экраном.
Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
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Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.