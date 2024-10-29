Уют и порядок: как организовать хранение в ванной комнате

0:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Поддерживать порядок в ванной комнате бывает непросто, но с умным подходом это вполне возможно. Чтобы создать стильное и практичное пространство, стоит обратить внимание на несколько ключевых решений для хранения.

Фото: Pexels by Curtis Adams, CC0

Первый шаг — выбрать функциональную мебель. Под раковиной стоит разместить тумбу, которая обеспечит дополнительное место для хранения и задействует это пространство эффективно.

Практичным дополнением станут стильные плетёные корзины из ротанга или лозы, где удобно хранить небольшие предметы.

Для бытовой химии можно использовать выдвижной ящик-лоток или спрятать средства под ванну за раздвижным экраном.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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