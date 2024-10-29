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Превращаем тёмную комнату в светлое и просторное пространство

1:06
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Тёмные комнаты обычно выглядят так из-за стен тёмных оттенков — чёрных, тёмно-синих или тёмно-серых — или ограниченного поступления естественного света.

Превращаем тёмную комнату в светлое и просторное пространство
Фото: PxHere is licensed under CC0

Самый очевидный способ добавить света — это обновить интерьер, перекрасив стены в светлые цвета и выбрав светлый пол и потолок. Но когда ремонт невозможен, есть другие способы сделать помещение ярче и комфортнее в любое время года.

Увеличение естественного освещения. Помимо дневного света, стоит продумать и точечные светильники, создавая многоуровневое освещение. Чистота окон также играет важную роль: свободные от пыли стекла пропускают больше света, поэтому важно регулярно мыть окна с обеих сторон. 

Дополнительное искусственное освещение. Одного центрального светильника часто недостаточно. В спальне можно добавить светильники или бра у кровати, а в гостиной и кухне выделить отдельные зоны — рабочую и для отдыха — с помощью торшеров. 

Уточнения

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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