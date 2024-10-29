Превращаем тёмную комнату в светлое и просторное пространство

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Тёмные комнаты обычно выглядят так из-за стен тёмных оттенков — чёрных, тёмно-синих или тёмно-серых — или ограниченного поступления естественного света.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Самый очевидный способ добавить света — это обновить интерьер, перекрасив стены в светлые цвета и выбрав светлый пол и потолок. Но когда ремонт невозможен, есть другие способы сделать помещение ярче и комфортнее в любое время года.

Увеличение естественного освещения. Помимо дневного света, стоит продумать и точечные светильники, создавая многоуровневое освещение. Чистота окон также играет важную роль: свободные от пыли стекла пропускают больше света, поэтому важно регулярно мыть окна с обеих сторон.

Дополнительное искусственное освещение. Одного центрального светильника часто недостаточно. В спальне можно добавить светильники или бра у кровати, а в гостиной и кухне выделить отдельные зоны — рабочую и для отдыха — с помощью торшеров.

Уточнения

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.