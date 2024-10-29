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Как избежать ошибок в ремонте детской комнаты: 3 главных мифа

1:04
Недвижимость » Ремонт

Многие родители не знают, с чего начать ремонт детской комнаты, особенно когда сталкиваются с множеством устоявшихся мифов. Существуют несколько популярных заблуждений, которые могут привести к ненужным тратам и неудобствам.

Как избежать ошибок в ремонте детской комнаты: 3 главных мифа
Фото: flickr.com by tec_estromberg, CC BY 2.0

Три популярных мифа

Первый миф — убеждение, что детям лучше жить вместе, так как это может добавить в их повседневную жизнь больше радости и общения. На практике же это оправдано только тогда, когда нет возможности выделить каждому ребёнку отдельное пространство. 

Ещё одно распространённое заблуждение — необходимость выделить новорождённому отдельную детскую. На деле, малышу до двух лет это не требуется, ведь он нуждается в постоянном присутствии матери, и отдельная комната окажется бесполезной.

Третий миф заключается в представлении, что детская должна быть максимально просторной и светлой. Но, как показывают наблюдения, дети нередко предпочитают уединённые и затемнённые уголки, где они чувствуют себя защищённее. 

Уточнения

Детская комната — комната в квартире или в жилом доме, которая используется специально для удовлетворения потребностей детей в семейной жизни.

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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