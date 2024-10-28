Инженер Волков призвал не заниматься ремонтом и обслуживанием газового оборудования самостоятельно

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Главный инженер Средневолжской газовой компании Денис Волков поделился четырьмя ключевыми принципами безопасного использования газа в доме или квартире.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

По словам эксперта, первым фактором является техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, которое выполняется специализированной организацией по договору. Денис Волков подчеркнул важность визуальной проверки доступа к оборудованию, проверку герметичности соединений и проверку работоспособности устройств автоматического отключения газа.

Вторая составляющая — аварийно-диспетчерское обеспечение газового оборудования, включая оперативное реагирование на аварии и утечки газа.

Третий аспект — техническое диагностирование оборудования, проводимое специализированными организациями, особенно при превышении срока эксплуатации или прошествии 30 лет с момента ввода газопровода в эксплуатацию.

Наконец, важно своевременно заменять газовое оборудование при достижении срока эксплуатации или невозможности провести ремонт, пишет Газета.Ru.

Эксперт подчеркнул, что проведение таких работ самостоятельно опасно для здоровья и жизни, и посоветовал поручить эти процессы специалистам. Он также дал ряд рекомендаций по безопасному использованию газового оборудования дома, включая правильное поджигание газовой плиты, уход за ней и духовкой, а также предостерег о возможных опасностях при неправильном обращении с газом.

Уточнения

Га́зовый балло́н — сосуд под избыточным внутренним давлением для хранения сжатых, сжиженных (превращающихся в жидкость при повышенном давлении) и растворенных под давлением газов.





Га́зовая плита́ — кухонная плита, использующая в качестве топлива горючий газ.



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