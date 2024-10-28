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Назван средний доход ипотечных заёмщиков в Москве и Московской области

2:19
Недвижимость

В Москве и Подмосковье сохраняется спрос на ипотеку, по данным сервиса "Самолет Плюс". Изученные данные показывают, что 62% сделок по покупке новостроек в Московском регионе финансируются с помощью ипотечного кредита, а 85% заемщиков предпочитают семейную ипотеку с льготной ставкой 6%.

Назван средний доход ипотечных заёмщиков в Москве и Московской области
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Управляющий партнер компании "Самолет Плюс" Дмитрий Волков отметил, что в настоящее время большинство ипотечных сделок в Москве и области осуществляются через семейную ипотеку. До 40-50% клиентов, выбирающих эту программу, имеют первоначальный взнос, вносящий половину стоимости квартиры. Многие также используют средства от продажи жилья на вторичном рынке для первоначального взноса, уточняет Газета.Ru.

Исследование показало, что большинство заемщиков в Московском регионе зарабатывают от 100 до 150 тысяч рублей в месяц (30%), и на втором месте — заработок от 50 до 100 тысяч рублей (26%). Другие категории включают людей с доходом от 150 до 200 тысяч (17%), от 200 до 250 тысяч (9%) и более 250 тысяч в месяц (18%).

По демографическому аспекту, обращает на себя внимание равное соотношение мужчин и женщин (51% и 49%). Средний возраст мужчин при покупке квартиры составляет 37 лет, у женщин — 38 лет. Основное число покупателей (71%) находится в браке, в то время как только 23% не состоят или не были в браке. Разведенные (5,7%) или овдовевшие (0,6%) покупатели квартир заметно реже.

Более двух третей новых заемщиков ипотеки уже живут в Москве и области, хотя за жильем в столичном регионе также обращаются жители других регионов. Среди покупателей квартир в местных новостройках — представители Краснодарского края (2,2%), Белгородской области (2%), Саратовской области (1,4%), Башкортостана (1,1%) и других регионов.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Ипотечный кредит — кредит под залог недвижимости. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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