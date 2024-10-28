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Застарелые пятна на ламинате: как их отчистить

1:46
Недвижимость

Определите пятно

Определите, что стало причиной появления пятна на вашем полу. Для разных пятен могут потребоваться разные методы очистки.

Застарелые пятна на ламинате: как их отчистить
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Приготовьте чистящий раствор

Смешайте мягкое моющее средство или средство для мытья посуды с теплой водой в ведре или пульверизаторе. Избегайте использования агрессивных химикатов или абразивных чистящих средств, так как они могут повредить поверхность ламината.

Тест на небольшой площади

Прежде чем наносить чистящий раствор на все пятно, протестируйте его на небольшом, незаметном участке пола, чтобы убедиться, что он не вызывает обесцвечивания или повреждения.

Нанесите чистящий раствор

Окуните мягкую ткань или губку в чистящий раствор и аккуратно потрите испачканный участок. Избегайте использования чрезмерного количества воды, так как ламинированные полы не являются водонепроницаемыми.

Промокните и повторите

После скрабирования промокните участок чистой сухой тряпкой, чтобы удалить лишнюю влагу и грязь. Если пятно не проходит, повторяйте процесс до тех пор, пока оно не потускнеет или не исчезнет.

Устранение въевшихся пятен

Для более стойких пятен можно попробовать использовать смесь из равных частей уксуса и воды.

Нанесите его на пятно, дайте постоять несколько минут, затем аккуратно потрите и промокните насухо.

Тщательно просушите

После того, как пятно будет удалено или сведено к минимуму, убедитесь, что пол полностью сухой, чтобы предотвратить любые проблемы, связанные с влажностью. Используйте сухую ткань или полотенце, чтобы впитать остатки влаги.

Уточнения

Пятно — место или область, выделяющиеся по цвету от остальной поверхности, либо запачканное, измазанное чем-нибудь место.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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