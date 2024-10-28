Как подготовить дом к приёму большого количества гостей: вот что нужно сделать

1:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Наведите порядок

Начните с наведения порядка в доме. Очистите полы, протрите поверхность от пыли и пропылесосьте ковры. Уберите все ненужные предметы, чтобы освободить больше места для гостей.

Фото: flickr.com by ritchielee, CC BY-SA 2.0

Обеспечьте сидячие места

Убедитесь, что у вас достаточно сидячих мест для всех. Расставьте стулья и диваны таким образом, чтобы гости могли комфортно передвигаться.

Подготовьте дополнительные припасы

Запаситесь предметами первой необходимости, такими как туалетная бумага, мыло для рук и полотенца. Убедитесь, что посуды, стаканов хватит на всех. Рассмотрите одноразовые варианты, чтобы облегчить уборку.

Создайте гостеприимную атмосферу

Добавьте несколько штрихов, чтобы сделать ваш дом привлекательным. Поставьте живые цветы, зажгите ароматические свечи или включите негромкую фоновую музыку. Эти мелкие детали помогут гостям чувствовать себя более комфортно.

Подумайте о еде и напитках

Планируйте свое меню. Приготовьте блюда, которые можно приготовить заранее. Предлагайте разнообразные напитки на любой вкус.

Подготовьте условия для сна

Если некоторые гости остаются на ночь, убедитесь, что у вас достаточно кроватей или спальных мест.

Обеспечьте их чистым постельным бельем, подушками и дополнительными одеялами для их комфорта.

Подготовьтесь к развлечениям

Подумайте о мероприятиях или играх, которые развлекут ваших гостей.

Выделите специально отведенное место для игр, предоставьте колоду карт или устройте вечер кино с готовым попкорном.

Уточнения

Пра́здник (от церк.-слав. пра́здникъ; рус. поро́жний) — отрезок времени, выделенный в календаре в честь чего-либо или кого-либо, имеющий сакральное (небытовое, мифическое) значение и связанный с культурной или религиозной традицией.





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