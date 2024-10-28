Как подготовить дом к приёму большого количества гостей: вот что нужно сделать

Начните с наведения порядка в доме. Очистите полы, протрите поверхность от пыли и пропылесосьте ковры. Уберите все ненужные предметы, чтобы освободить больше места для гостей.
Убедитесь, что у вас достаточно сидячих мест для всех. Расставьте стулья и диваны таким образом, чтобы гости могли комфортно передвигаться.
Запаситесь предметами первой необходимости, такими как туалетная бумага, мыло для рук и полотенца. Убедитесь, что посуды, стаканов хватит на всех. Рассмотрите одноразовые варианты, чтобы облегчить уборку.
Добавьте несколько штрихов, чтобы сделать ваш дом привлекательным. Поставьте живые цветы, зажгите ароматические свечи или включите негромкую фоновую музыку. Эти мелкие детали помогут гостям чувствовать себя более комфортно.
Планируйте свое меню. Приготовьте блюда, которые можно приготовить заранее. Предлагайте разнообразные напитки на любой вкус.
Если некоторые гости остаются на ночь, убедитесь, что у вас достаточно кроватей или спальных мест.
Обеспечьте их чистым постельным бельем, подушками и дополнительными одеялами для их комфорта.
Подумайте о мероприятиях или играх, которые развлекут ваших гостей.
Выделите специально отведенное место для игр, предоставьте колоду карт или устройте вечер кино с готовым попкорном.
Пра́здник (от церк.-слав. пра́здникъ; рус. поро́жний) — отрезок времени, выделенный в календаре в честь чего-либо или кого-либо, имеющий сакральное (небытовое, мифическое) значение и связанный с культурной или религиозной традицией.
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