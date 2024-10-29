Как создать гардеробную в квартире: советы по размещению вещей

Отдельная гардеробная — это роскошь, доступная немногим. Однако главное — знать, где её разместить в квартире.
Не каждая кладовая или ниша подходит для гардеробной. Габариты помещения должны составлять не менее 1 метра на 1,5. Чтобы не занимать полезное пространство, лучше отказаться от корпусной мебели в пользу мобильных тумб.
Мансарды часто остаются неиспользованными, но это пространство прекрасно подходит для гардеробной. Под низкой стеной можно организовать место для хранения небольших вещей, а под высокой — гардеробную.
Третий вариант — под кроватью. Это отличный способ использования пространства в детской комнате с кроватью-чердаком. Место под кроватью можно задействовать для хранения игрушек или одежды.
Гардероб (гардеробная) — помещение для хранения одежды и переодевания
Крова́ть — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа.
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