Как создать гардеробную в квартире: советы по размещению вещей

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Отдельная гардеробная — это роскошь, доступная немногим. Однако главное — знать, где её разместить в квартире.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109, CC BY-SA 3.0

Не каждая кладовая или ниша подходит для гардеробной. Габариты помещения должны составлять не менее 1 метра на 1,5. Чтобы не занимать полезное пространство, лучше отказаться от корпусной мебели в пользу мобильных тумб.

Мансарды часто остаются неиспользованными, но это пространство прекрасно подходит для гардеробной. Под низкой стеной можно организовать место для хранения небольших вещей, а под высокой — гардеробную.

Третий вариант — под кроватью. Это отличный способ использования пространства в детской комнате с кроватью-чердаком. Место под кроватью можно задействовать для хранения игрушек или одежды.

Уточнения

Гардероб (гардеробная) — помещение для хранения одежды и переодевания



Крова́ть — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа.



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