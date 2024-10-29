Светодизайн кухни: как создать уютную атмосферу

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Освещение играет не менее важную роль в интерьере, чем само оформление. Если не уделить достаточного внимания светодизайну, находиться на кухне может быть неуютно.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Прежде всего, стоит освободить кухонный подоконник от лишних предметов, чтобы максимально использовать дневной свет. Это бесплатный источник освещения, который необходимо задействовать.

Дополнительное освещение над рабочей зоной — это обязательный элемент. Споты или софиты идеально справляются с этой задачей, обеспечивая необходимую яркость для работы.

Не забывайте об эстетической составляющей. Приготовив пищу, приятно не только насладиться её вкусом, но и оценить красивую подачу. Поэтому обеденная зона также должна иметь дополнительное освещение.

Для каждого события нужно создать своё освещение. Например, для романтического ужина подойдёт мягкий или цветной свет на дальней стене, что создаст уютную атмосферу.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.



Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.



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