Стильный интерьер без больших затрат: простые советы

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

На первый взгляд может показаться, что для создания стильного интерьера нужны значительные финансовые вложения. Однако это мнение является заблуждением.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Существуют простые шаги, которые помогут преобразить вашу квартиру, не требуя больших затрат.

Первое, что стоит сделать, — избавиться от видимых проводов. Развивающиеся повсюду кабели портят общий вид пространства. Чтобы скрыть провода, можно аккуратно закрепить их на стене позади техники.

Фурнитура, розетки и выключатели тоже играют важную роль в оформлении. Подбор нестандартных аксессуаров для этих элементов придаст интерьеру оригинальность, и на них стоит потратить немного больше.

Если вы любите растения, добавьте живые цветы в своё жилище. Искусственные растения также могут использоваться, но стоит выбирать их с осторожностью, чтобы избежать неестественного вида.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.



Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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