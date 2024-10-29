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Красный цвет в интерьере: как использовать его без перегруза

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Существует распространенное мнение, что красный цвет не подходит для интерьеров. Его агрессивность может быстро утомлять и создавать напряжение. Однако, если использовать этот оттенок с умом, он способен привнести в пространство гармонию и стиль.

Красный цвет в интерьере: как использовать его без перегруза
Фото: PxHere is licensed under CC0

Важно помнить, что красный цвет лучше всего использовать в качестве акцента. Однотонные красные аксессуары, такие как текстиль или небольшие декоративные элементы, могут отлично дополнить интерьер. 

При этом следует избегать использования красной мебели или покраски стен в этот цвет. Это может сделать пространство менее уютным.

Иногда достаточно повесить одну красную картину в гостиной и установить дверные ручки такого же цвета, чтобы атмосфера стала более стильной и изысканной.

Уточнения

Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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