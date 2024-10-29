Как сделать маленькую спальню уютной и стильной

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Маленькая спальня может показаться неуютной и нефункциональной, но это всего лишь иллюзия. С правильным подходом к оформлению даже небольшое помещение можно превратить в красивое и комфортное пространство.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Светлые оттенки являются отличным решением для отделки стен, так как они визуально увеличивают пространство. При выборе цвета следует учитывать направление окон.

Если спальня выходит на южную сторону, подойдут холодные оттенки, такие как голубой, серый или мятный. В случае северного освещения лучше выбрать теплые тона — розовый, бежевый или песочный.

Для маленьких помещений однотонные обои или обои с приглушённым рисунком станут идеальным выбором. Яркие обои не рекомендуется использовать, поскольку они могут создавать ощущение перегруженности.

В маленьких спальнях особенно актуальными будут матовые натяжные потолки белого цвета. Также можно рассмотреть вариант с глянцевым покрытием, но нужно помнить, что оно визуально увеличивает высоту комнаты, но отражает все элементы, находящиеся внутри.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.



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