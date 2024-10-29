Обои как инструмент: расширяем пространство в интерьере

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Обои могут стать эффективным инструментом для визуального расширения пространства в интерьере, но не все отделочные материалы обладают такими свойствами.

Фото: Flickr by liz west, CC BY 2.0

Белый цвет традиционно считается лучшим выбором для создания ощущения большего пространства. Однако если этот оттенок кажется вам слишком холодным и стерильным, можно рассмотреть другие варианты. Тёплые цвета, такие как слоновая кость, пудровый и персиковый, также прекрасно подходят для этой цели.

Чтобы визуально поднять низкие потолки, стоит выбирать обои с узором узких вертикальных полос, изображениями лиан или деревьев, а также взлетающих птиц и бабочек. Эти элементы создают эффект высоты и легкости.

Фотообои с правильно подобранным сюжетом также способны расширить пространство. Изображения дороги, уходящей в даль, моря или арок и проемов создают иллюзию глубины и перспективы, добавляя интересный акцент в ваш интерьер.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.



Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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