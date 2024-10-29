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Как освежить потолок: доступные идеи для кошелька любой толщины

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Оформление потолков в жилых помещениях требует от владельцев не только креативности, но и финансовых затрат. Однако обновить потолок не обязательно с помощью кредитов.

Как освежить потолок: доступные идеи для кошелька любой толщины
Фото: commons.wikimedia.org by Caustin021, CC BY-SA 4.0

Одним из популярных методов является побелка, но из-за её недолговечности и сложности в нанесении этот вариант уходит на второй план.

Гораздо более разумными и экономичными альтернативами являются окраска акриловой краской и оклейка обоями. Эти способы остаются в числе самых бюджетных и эффективных для оформления потолка.

Современным и доступным решением становится использование пенополистирольной плитки. Она не только эстетична, но и проста в установке.

Для тех, кто готов потратить немного больше, подвесные и натяжные потолки представляют собой отличные решения в среднем ценовом сегменте. 

Уточнения

Потоло́к — нижняя часть ограждающей конструкции, ограничивающая помещение сверху. 

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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