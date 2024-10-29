Как освежить потолок: доступные идеи для кошелька любой толщины

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Оформление потолков в жилых помещениях требует от владельцев не только креативности, но и финансовых затрат. Однако обновить потолок не обязательно с помощью кредитов.

Фото: commons.wikimedia.org by Caustin021, CC BY-SA 4.0

Одним из популярных методов является побелка, но из-за её недолговечности и сложности в нанесении этот вариант уходит на второй план.

Гораздо более разумными и экономичными альтернативами являются окраска акриловой краской и оклейка обоями. Эти способы остаются в числе самых бюджетных и эффективных для оформления потолка.

Современным и доступным решением становится использование пенополистирольной плитки. Она не только эстетична, но и проста в установке.

Для тех, кто готов потратить немного больше, подвесные и натяжные потолки представляют собой отличные решения в среднем ценовом сегменте.

Уточнения

Потоло́к — нижняя часть ограждающей конструкции, ограничивающая помещение сверху.



Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.