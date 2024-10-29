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Как легко, но стильно освежить интерьер съёмной квартиры

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Съёмная квартира открывает перед вами безграничные возможности для реализации креативных идей. Обновить интерьер можно без значительных затрат времени и денег, даже если вы ограничены в возможностях изменения пространства.

Как легко, но стильно освежить интерьер съёмной квартиры
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, PDM

Есть несколько простых и эффективных способов сделать ваше жильё более уютным и светлым всего за одни выходные.

Если квартира кажется тёмной, первое, что нужно сделать, — это добавить света. Расставьте несколько торшеров по углам комнаты: они не только освещают пространство, но и создают теплую атмосферу.

Чтобы добавить уюта, измените текстиль на окнах. Новые шторы или занавески могут значительно изменить восприятие комнаты.

Также не забудьте о зелени: поставьте на подоконники несколько растений. Они придадут свежести и сделают интерьер более живым.

Уточнения

Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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