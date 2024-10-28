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Кухонные шторы: идеальные варианты для вашего интерьера

1:04
Недвижимость » Дизайн и интерьер

При выборе кухонных штор важно учитывать не только их внешний вид, но и функциональные особенности. Поскольку кухня — это место для приготовления пищи, материалы должны быть лёгкими в уходе и не впитывать запахи.

Кухонные шторы: идеальные варианты для вашего интерьера
Фото: PxHere is licensed under CC0

Также следует обратить внимание на размер окон и количество света, которое должно поступать в помещение.

Популярные варианты штор для кухни

Римские шторы. Эти шторы характеризуются простым и стильным дизайном, что делает их универсальным решением для большинства интерьеров. Римские шторы доступны в различных материалах, таких как хлопок, лен, шёлк и полиэстер, что позволяет выбрать идеальный вариант в соответствии с вашим стилем.

Жалюзи. Ещё один популярный выбор для кухни, который может быть выполнен из различных материалов, включая дерево, алюминий и пластик. Жалюзи бывают вертикальными и горизонтальными, что позволяет подобрать их в зависимости от размеров окна и ваших предпочтений.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

Жалюзи́ (фр. jalousie — «ревность») — светозащитные устройства, состоящие из вертикальных или горизонтальных пластин, так называемых ламелей. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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