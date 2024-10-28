Креативное оформление санузла: 3 необычные идеи

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Оформление санузла часто требует от владельцев квартиры проявления настоящей смекалки. Из-за ограниченного метража необходимо искать креативные решения для создания функционального и стильного пространства.

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, CC BY 3.0

Три необычные идеи для оформления

Эффект бесконечности с помощью зеркал. Зеркала могут значительно расширить пространство. Разместите два зеркала на стенах, расположенных друг напротив друга. Это визуально увеличит размер санузла.

Импровизированный музей. Превратите туалет в экспозицию. Если вы коллекционируете декоративные тарелки или другие предметы искусства, развесьте их по стенам.

Морская тематика. Оформление в морском стиле всегда актуально и приносит свежесть в интерьер. Для потолка выберите дизайн в виде карты мира, стены украсьте изображениями парусников, а для освещения используйте необычные бра, напоминающие элементы подводной лодки.

Уточнения

Санузел (сокр. от санитарный узел) — буквально место для санитарных и гигиенических процедур.



Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.