Креативное оформление санузла: 3 необычные идеи

Оформление санузла часто требует от владельцев квартиры проявления настоящей смекалки. Из-за ограниченного метража необходимо искать креативные решения для создания функционального и стильного пространства.
Эффект бесконечности с помощью зеркал. Зеркала могут значительно расширить пространство. Разместите два зеркала на стенах, расположенных друг напротив друга. Это визуально увеличит размер санузла.
Импровизированный музей. Превратите туалет в экспозицию. Если вы коллекционируете декоративные тарелки или другие предметы искусства, развесьте их по стенам.
Морская тематика. Оформление в морском стиле всегда актуально и приносит свежесть в интерьер. Для потолка выберите дизайн в виде карты мира, стены украсьте изображениями парусников, а для освещения используйте необычные бра, напоминающие элементы подводной лодки.
Санузел (сокр. от санитарный узел) — буквально место для санитарных и гигиенических процедур.
Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).
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Зачем каждый год при посадке картофеля в каждую лунку добавлять горох или бобы? Опытные огородники знают ответ на этот вопрос: благодаря такому приёму можно получить великолепный урожай.