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Креативное оформление санузла: 3 необычные идеи

1:03
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Оформление санузла часто требует от владельцев квартиры проявления настоящей смекалки. Из-за ограниченного метража необходимо искать креативные решения для создания функционального и стильного пространства.

Креативное оформление санузла: 3 необычные идеи
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, CC BY 3.0

Три необычные идеи для оформления

Эффект бесконечности с помощью зеркал. Зеркала могут значительно расширить пространство. Разместите два зеркала на стенах, расположенных друг напротив друга. Это визуально увеличит размер санузла.

Импровизированный музей. Превратите туалет в экспозицию. Если вы коллекционируете декоративные тарелки или другие предметы искусства, развесьте их по стенам. 

Морская тематика. Оформление в морском стиле всегда актуально и приносит свежесть в интерьер. Для потолка выберите дизайн в виде карты мира, стены украсьте изображениями парусников, а для освещения используйте необычные бра, напоминающие элементы подводной лодки. 

Уточнения

Санузел (сокр. от санитарный узел) — буквально место для санитарных и гигиенических процедур. 

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения). 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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