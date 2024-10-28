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Как с помощью обоев визуально расширить пространство

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Обои могут стать эффективным инструментом для визуального расширения пространства в вашем доме. Однако не все отделочные материалы способны выполнить эту задачу.

Как с помощью обоев визуально расширить пространство
Фото: commons.wikimedia.org by Дар Ветер, CC BY-SA 3.0

Советы по выбору обоев для увеличения пространства

Цветовая гамма. Белый цвет считается идеальным вариантом для создания ощущения простора. Если вам не нравятся холодные и стерильные оттенки, обратите внимание на более теплые цвета.

Узор и текстура. Чтобы "вытянуть" низкие потолки, выбирайте обои с узорами, состоящими из узких вертикальных полос или изображений лиан и деревьев, тянущихся вверх. 

Фотообои. Для визуального увеличения перспективы используйте фотообои с грамотно подобранными сюжетами. Отличными вариантами будут изображения дороги, уходящей вдаль и пейзажей моря.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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