Как с помощью обоев визуально расширить пространство

Обои могут стать эффективным инструментом для визуального расширения пространства в вашем доме. Однако не все отделочные материалы способны выполнить эту задачу.
Цветовая гамма. Белый цвет считается идеальным вариантом для создания ощущения простора. Если вам не нравятся холодные и стерильные оттенки, обратите внимание на более теплые цвета.
Узор и текстура. Чтобы "вытянуть" низкие потолки, выбирайте обои с узорами, состоящими из узких вертикальных полос или изображений лиан и деревьев, тянущихся вверх.
Фотообои. Для визуального увеличения перспективы используйте фотообои с грамотно подобранными сюжетами. Отличными вариантами будут изображения дороги, уходящей вдаль и пейзажей моря.
Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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Зачем каждый год при посадке картофеля в каждую лунку добавлять горох или бобы? Опытные огородники знают ответ на этот вопрос: благодаря такому приёму можно получить великолепный урожай.