Как сделать малогабаритную прихожую уютной и функциональной

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Малогабаритные прихожие — распространённое явление в современных домах, и, как правило, они создают определенные трудности при выборе удобной и функциональной мебели, а также размещении необходимых вещей.

Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn, CC0

Проблема недостатка света. Решить эту задачу довольно просто. Оклейте стены в светлые или белые оттенки, чтобы визуально расширить пространство.

Установите основной источник освещения в центре прихожей, а для дополнительного освещения разместите потолочные светильники по периметру.

Узкое и тесное пространство. Для визуального увеличения прихожей отличным решением будет использование зеркал. Можно установить большое зеркало от пола до потолка вдоль одной из стен или выбрать шкаф с зеркальными дверцами. Это не только увеличит пространство, но и добавит элегантности в интерьер.

Уточнения

Пере́дняя прихожая — часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.



Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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