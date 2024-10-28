Напольные вазы как акцент: как выбрать и разместить их в интерьере

Роскошные напольные вазы — это элементы декора, которые способны добавить интерьеру особую утонченность и стиль.
Напольными считаются вазы высотой от 40 сантиметров. Более низкие варианты обычно используются для декорирования столов и комодов.
Материалы, из которых изготавливаются напольные вазы, разнообразны: популярны фарфор, фаянс, стекло, дерево и металл. Чтобы добавить интерес в интерьер, вазу можно наполнить декором. Идеально подойдут живописные ветви и цветы, как свежесрезанные, так и сухоцветы.
При выборе вазы для разных комнат стоит учитывать цветовые гаммы: в спальне лучше отдать предпочтение изделиям мягких оттенков, которые не будут раздражать глаз. В то время как яркая ваза в гостиной может стать эффектным акцентом.
Также напольные вазы отлично подходят для ванных комнат, кухонь и прихожих, задавая общее настроение всему пространству квартиры.
Ва́за — в истории декоративно-прикладного искусства вазами называют сосуды, имеющие не только утилитарную (практическую) ценность, но и эстетическую.
Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров.
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