3 совета по обустройству стильного коридора

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Небольшие коридоры часто становятся настоящим испытанием при обустройстве, однако, если подойти к этой задаче с умом, можно не только разместить все необходимые вещи, но и создать стильный интерьер.

Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn, CC0

Выбор напольного покрытия. Прихожая — это зона, наиболее подверженная загрязнениям, поэтому лучше отдать предпочтение керамограниту или напольной плитке. Отличным вариантом станет рельефная плитка с матовой поверхностью.

Отделка стен. Для стен рекомендуется использовать влагостойкие материалы. Цветовая палитра должна зависеть от ваших предпочтений и размеров коридора. В малогабаритных помещениях лучше выбирать светлые оттенки, чтобы визуально увеличить пространство.

Практичные решения. Установка пуфа в коридоре значительно упростит процесс обувания. Размеры пуфа должны соответствовать пространству коридора и количеству членов семьи, чтобы обеспечить комфорт и удобство.

Уточнения

Пере́дняя прихожая — часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.



Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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