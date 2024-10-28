3 нестандартных способа создать уют на кухне с помощью светильников

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Даже простая кухня может стать стильным и привлекательным пространством, где приятно принимать гостей. Один из ключевых приемов, позволяющий сделать это — правильный выбор светильников, которые добавят интерьеру оригинальности и функциональности.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Идеи оформления кухни

Не бойтесь крупных светильников. Такой акцент поможет не только качественно осветить помещение, но и отвлечёт внимание от мелочей, позволяя сэкономить на декоре.

Не придерживайтесь строгости стиля. В лофте обычно используют металлические или бетонные светильники, но внесение оригинальности с помощью контрастного элемента, например, деревянной люстры, может придать интерьеру уникальный вид.

Рациональность прежде всего. Современные светильники могут выполнять несколько функций: освещать пространство, подогревать блюда или даже выполнять роль вытяжки, что особенно удобно на кухне.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.



Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.



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