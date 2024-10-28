Модные решения 2024 года в интерьере: идеи, от которых когда-то отказывались

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

В начале нулевых существовали интерьерные решения, которых хозяйки старались избегать. В их числе были яркие потолки и тёмная деревянная отделка — такие элементы считались неподходящими для стильного дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Almc1217, CC BY 3.0

Однако в 2024 году некоторые из этих подходов обрели неожиданную популярность.

Среди возродившихся трендов оказалась асимметрия в расстановке мебели. Если раньше предпочтение отдавалось симметричным композициям в гостиных, то сегодня акцент на асимметрию не только уместен, но и придаёт интерьеру современный вид.

Также востребован нежно-бежевый оттенок стен, который когда-то считался слишком скучным. В нынешнем дизайне бежевые стены создают уют и добавляют стиля пространству.

Ещё одно возвращение — чёрные столешницы. Когда-то считалось, что чёрный обеденный стол выглядит мрачно, но сегодня он стал признаком элегантности и отличного вкуса, особенно на кухне.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.



Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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