Секреты обустройства маленькой спальни для комфортного отдыха

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Обустройство маленькой спальни зачастую вызывает немало сложностей, ведь это пространство должно не только обеспечивать уют, но и помогать расслабляться и восстанавливать силы.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Чтобы добиться этих целей, полезно придерживаться нескольких простых рекомендаций. Один из основных советов — избегать излишней мебели. Для маленькой спальни оптимален компактный набор: кровать с ящиками для хранения, небольшой комод и прикроватный столик. Если место позволяет, в комнате можно установить шкаф-купе, который сохранит пространство и добавит практичности.

При этом всю мебель лучше выбирать в стиле минимализма, без массивного декора, который может визуально утяжелить интерьер.

Цветовая гамма спальни тоже имеет значение. Светлые оттенки помогают визуально увеличить комнату, особенно если обои имеют мелкий узор или вообще однотонные. От крупных рисунков лучше отказаться, так как они могут "сжать" пространство.

Для создания акцента можно выделить стену у изголовья кровати, выбрав более насыщенные оттенки или фотопанно с перспективой, чтобы усилить визуальную глубину. Остальные стены лучше оформить в спокойных светлых тонах, которые подчеркнут уют спальни и сделают комнату более просторной.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров.



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