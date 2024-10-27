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Полезные советы: как очистить дом от пыли

1:56
Недвижимость

Как правильно убирать пыль

Лучше всего вытирать пыль сухой и мягкой хлопчатобумажной тряпкой. В качестве альтернативы можно использовать специальные тряпки для пыли, которые несут электростатический заряд и поэтому еще лучше задерживают грязь.

Полезные советы: как очистить дом от пыли
Фото: Wikimedia Commons by Entheta, PDM

Начинать нужно с потолка. Даже, казалось бы, чистая поверхность может быть грязной, убедиться в этом можно, протерев ее влажной тряпкой. Лучше перемещаться по комнате во время уборки сверху вниз и в одном направлении, тогда мелкие частицы не будут оседать на уже чистых частях помещения.

Правильно сначала вытереть пыль с мебели, а затем (если не сразу, то на следующий день) помыть полы. Непосредственно перед мытьем полов уберите разбросанные предметы.

Как почистить стены от пыли

Самый простой и быстрый способ сделать это — обернуть швабру полотенцем или тряпкой и протереть стену с этой конструкцией снизу вверх.

Также можно пройтись по стенам пылесосом с аквафильтром. Помните, что стены с обоями необходимо пылесосить на самых слабых настройках, чтобы не повредить их.

Сколько раз в неделю нужно вытирать пыль

В дополнение к ежедневной уборке от пыли, рекомендуется раз в неделю проводить уборку дезинфицирующими средствами.

Не стоит делать это каждый день, так как чрезмерный контакт с химическими веществами может ослабить защитные функции организма.

Как увлажнитель воздуха влияет на пыль

Избежать пыли в своем доме практически невозможно, но существуют эффективные методы ее устранения.

Один из них — использовать увлажнитель воздуха. Устройство климат-контроля насыщает воздух в помещении влагой.

При нормальной влажности пыль быстро оседает на поверхностях, поэтому ее можно легко удалить обычной тряпкой.

Уточнения

Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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