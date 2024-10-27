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Кто отвечает за содержание и исправность лифтов в многоквартирных домах?

1:16
Недвижимость

Ответственность за состояние и обслуживание лифтов в многоквартирном доме лежит на управляющей организации. Она заключает договор со специализированной компанией на проведение технического обслуживания. На табличке в кабине лифта можно узнать название компании и контактный номер для связи с диспетчером.

Кто отвечает за содержание и исправность лифтов в многоквартирных домах?
Фото: Правительство Московской области is licensed under CC0

Если возникают проблемы с работой лифта, такие как заедание кнопок, рывки при движении, вибрация, странные звуки, мигание или отключение света, неполное закрытие дверей, остановка лифта выше или ниже допустимого порога (отклонение 3,5 см) или проблемы со связью с диспетчером, необходимо обратиться в управляющую организацию.

Лифты считаются опасными объектами, и их эксплуатация должна быть застрахована. С марта 2023 года надзор за лифтами осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Жители многоквартирных домов могут обращаться туда или в Государственную жилищную инспекцию с замечаниями по работе лифтов. Специалисты этих организаций приедут на место для решения проблем.

Уточнения

Лифт (англ. to lift — поднимать) — разновидность грузоподъёмной машины, предназначенная для вертикального или наклонного перемещения грузов на специальных платформах, передвигающихся по жёстким направляющим.

Многоквартирный дом — здание, в котором расположены жилые помещения (квартиры), нежилые помещения, места общего пользования (напр., лестничная клетка), общедомовое имущество.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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